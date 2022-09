Erneuerbare Energien in Düsseldorf : Photovoltaik für das Gartenamt

Erneuerbare Energien in Düsseldorf

Düsseldorf Der Stadtrat hat das rund 1,1 Millionen teure Projekt beschlossen. Die Anlage leistet einen erheblichen Beitrag zur Energieversorgung des Betriebshofs des Gartenamtes.

Der Rat hat jetzt den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss für den Neubau einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) am Standort Stockumer Höfe 180 gefasst. Dort befindet sich der Hauptbetriebshof des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes mit seinen Werkstätten und der Gärtnerei. Da der Standort einen hohen Energiebedarf aufweist, wurden bei einer ganzheitlichen Betrachtung fünf Gebäude für die Errichtung einer PV-Anlage identifiziert.

Neben der Montage der PV-Module auf den entsprechenden Dachflächen werden vorhandene Elektroinstallationen sowie Blitzschutzanlagen entsprechend den Erfordernissen an PV-Anlagen angepasst. Zur Effizienzsteigerung der PV-Anlage wird ergänzend ein Batteriespeicher für eine Zwischenspeicherung der Energie installiert. Intelligente, softwaregestützte Regelungsmodule ermöglichen es, die erzeugte Energie, abhängig vom örtlichen Bedarf, optimal am Standort zu verteilen.

„Am städtischen Standort Stockumer Höfe wird nach der Erneuerung der Biomasseanlage mit dem Neubau der Photovoltaikanlage ein weiteres bedeutendes Projekt zur Realisierung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele der Stadt Düsseldorf auf den Weg gebracht. Darüber hinaus befinden sich verschiedene weitere Maßnahmen zur energetischen Optimierung des Standortes in der Vorbereitung und Planung. So können die Stockumer Höfe in den nächsten Jahren zu einem Vorbild für einen energieoptimierten und zukunftsorientierten Gebäudekomplex entwickelt werden“, sagt Stadtkämmerin Dorothée Schneider.