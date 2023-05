Umbenennung von Straßennamen in Düsseldorf Stockumer Straße wird zum zweiten Mal umbenannt

Elf Straßen, deren Benennungen aus den Bereichen Kolonialismus, Militarismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus kommen, sollen neue Namen erhalten. An dem Prozess wird die Öffentlichkeit beteiligt, die unter anderem Wünsche zu einem neuen Straßennamen machen kann. In den betroffenen Bezirksverwaltungsstellen finden dazu Informations- und Diskussionsveranstaltungen statt. In Kaiserswerth ging es nun um die Umbenennung der Heinz-Ingenstau-Straße in Stockum. Und während die Veranstaltungen in anderen Bezirken sehr gut besucht waren, kamen hier gerade einmal zehn Bürger und Politiker.