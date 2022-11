Unfall in Düsseldorf-Stockum Feuerwehr befreit eingeklemmten 38-Jährigen aus Transporter

Der Verletzte wurde durch Mitarbeiter des städtischen Rettungsdienstes im Fahrzeug stabilisiert und die Feuerwehr bereitete in dieser Zeit die Befreiung des Mannes vor. Dafür musste die gesamte Ladefläche des Transporters leer geräumt und die Rückwand zwischen Fahrerkabine und Ladebereich entfernt werden. Dann konnte in Abstimmung mit der Notärztin die Befreiung des Mannes aus seinem Wagen durchgeführt werden. Anschließend erfolgte der Transport in eine Spezialklinik, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.