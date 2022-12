„World Cub Dome“ in Düsseldorf Es gibt noch Karten für den Musik-Marathon in der Arena

Es gibt Clubs, die haben das ganze Jahr geöffnet oder einen Sommer lang. Und es gibt einen Club, der bald für zwei Tage im Winter seine Tore öffnet: Der „BigCityBeats World Cub Dome“ am 16. und 17. Dezember in der Merkur Spiel-Arena. 150 Künstler werden an beiden Tagen dieser Winter-Edition auf 15 Floors auflegen. Eine Woche vor Weihnachten wird es also in Düsseldorf noch einmal so richtig temporeich.