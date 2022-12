Bauprojekte in Düsseldorf Lichterkette gegen ein Bauprojekt

Der gemeinnützige Verein „Stadt Land Fluss“ möchte die Bebauung von Freiflächen im Düsseldorfer Norden verhindern. Deshalb macht er auch gegen die Pläne mobil, dass auf einem 35 Hektar großem Plangebiet an der Kalkumer Schlossallee unter anderem ein Mehrgenerationencampus mit einer Gemeinschaftsschule, Wohnen, Seniorenresidenz und Sportanlagen realisiert werden soll. Der Verein organisiert deshalb am Samstag, 10. Dezember, eine Lichterkette, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Ecke Pfaffenmühlenweg/Am Mühlenacker.