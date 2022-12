Kanzler Scholz beim Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf „Wir kommen wohl durch den Winter“

Der Nachhaltigkeitskongress in Düsseldorf fand zum 15. Mal statt. Hier werden „wegweisende Beiträge“ von Organisationen, Unternehmen und Persönlichkeiten prämiert, die zeigen, wie ökologischer und sozialer Fortschritt schneller gelingen kann. Der Preis wird in verschiedenen Kategorien vergeben: Die französische Sängerin Zaz wurde für ihr ökologisches Engagement geehrt, das deutsche Model Toni Garrn für ihren Einsatz für Gleichberechtigung von jungen Frauen in Afrika. Fürst Albert II. von Monaco erhielt einen Ehrenpreis als Gründer einer Umweltstiftung. Ein weiterer Preis ging an Michael Braungart, der Chemiker hat das Cradle-to-cradle-Konzept (für englisch: von Wiege zu Wiege) entwickelt. Dabei geht es um eine konsequente Kreislaufwirtschaft - alle Materialien etwa eines Hauses sollen wiederverwertet werden können. Der Next-Economy-Award, der Preis für grüne Gründer, geht an Installion (Vermittlung von Solaranlagen-Installateuren), Protein Distillery (Protein-Herstellung) und an Traceless Materials (Biomaterial-Herstellung). Begleitend diskutierten zwei Tage lang Wissenschaftler, Manager, Klimaschützer und Politiker über nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.