NRW-Polizei in den sozialen Medien Womit die NRW-Polizei auf Social-Media erfolgreich ist

Die Social-Media-Verantwortlichen der Kreispolizeibehörde Mettmann sind für ihren Humor bekannt. Selbst bei Meldungen über „Blitzer“ sorgen sie mit ihren süffisanten Texten für ein Lächeln bei den Usern (Autofahrern), wie sich an den Kommentaren und „Likes“ ablesen lässt. So hieß es etwa am 1.Dezember auf der Facebookseite der Kreispolizeibehörde Mettmann: „Anlässlich des heutigen Tag der Weihnachtsbeleuchtung werden weder unsere Streifenwagen noch unsere Blitzer mit Lichterketten dekoriert sein. Lediglich an unseren Messstellen könnte es zu einem Lichtermeer kommen.“