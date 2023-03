„Hart aber herzlich“-Star beim „Gloria“ Hollywood-Feeling beim Deutschen Kosmetikpreis

Im Rahmen der Beauty-Messe wird erneut der „Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“ vergeben. Mit auf dem in diesem Fall pinkfarbenen Teppich werden am 1. April (Samstag) in einer Halle auf dem Düsseldorfer Messegelände auch wieder einige Prominente sein wie zum Beispiel Hollywood-Legende Stefanie Powers, die international bekannt wurde durch die Rolle der Jennifer Hart in der Fernsehserie „Hart aber herzlich“. Auch Inger Nilsson, die als Pippi Langstrumpf in die Filmgeschichte einging, wird kommen, wie die Messe mitteilt. David Koch, ein erfolgreiches Düsseldorfer Männer-Model mit eigenem Modelabel, ist ebenfalls zu Gast.