Bezirkspolitik in Düsseldorf : Park & Ride-Parkplätze sind Thema der Bezirksvertretung 5

Bezirk 5 Am Dienstag, 8. Oktober, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23, und ist öffentlich.

1. Die Verwaltung hat Anfang 2018 ein Papier vorgelegt, das Gebiete im Düsseldorfer Norden ausweist, die noch bebaut werden sollen. Eigentlich war für das 1,5 Hektar große Gebiet an der Einbrunger Straße am südlichen Rand von Wittlaer ein mittel- bis langfristiger Planungsstart vorgesehen. Da jetzt andere Bauvorhaben zurückgestellt wurden, soll die Fläche jetzt schon entwickelt werden. Sie wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Geplant sind dort zweigeschossige Wohnhäuser.

2. Bereits im April 2015 hatte die Bezirksvertretung die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, mit welchen Maßnahmen die Aufenthaltsqualität auf den öffentlichen Flächen um die Ladenzeile an der Kaiserswerther Straße aufgewertet werden kann. Die Verwaltung teilte dazu mit, dass die Maßnahme nicht mit hoher Priorität zu bewerten sei und aus diesem Grund mit der Planung noch nicht begonnen wurde. Die SPD will nun wissen, wie jetzt der Planungsstand ist.

3. Die CDU befürchtet, dass nach dem Bau der dritten Umweltspur die Staus im Düsseldorfer Norden größer werden. Sie will deshalb, dass die Verwaltung die schon lange seitens der Bezirksvertretung 5 geforderten P&R-Parkplätze im Düsseldorfer Norden plant und umsetzt. Im ersten Schritt sollen dabei die Standorte Am Froschenteich in Wittlaer, Lilienthalstraße in Lohausen und die Messeparkplätze in Stockum berücksichtigt werden.