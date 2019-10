Interview Rams-Spieler Max Meyer : Er läuft wieder für Deutschland auf

Meyer verlässt das Skaterhockeyteam der Rams. Als Trainer arbeitet der 23-Jährige weiter in Holthausen.

Herr Meyer, mit dem ISCD Rams sind Sie 2018 in die Inline-Skaterhockey-Bundesliga aufgestiegen. Leider erfolgte 2019 der direkte Abstieg. Im Pokalfinale hagelte es jüngst eine klare Niederlage gegen Samurai Iserlohn. Ist Ihre aktuelle Nominierung für die Europameisterschaft in Dänemark ein persönliches „Trostpflaster“ für eine verkorkste Saison?

Meyer Das kann man so sagen. Die Saison mit den Rams ist wirklich nicht toll gelaufen. Umso größer ist meine Freude, mit der Deutschen Nationalmannschaft jetzt bei der EM dabei zu sein dürfen.

Name Maximilian („Max“) Meyer

Warum waren die Rams 2019 so wenig erfolgreich?

Meyer Es gibt viele Gründe. Anfangs hat die Chemie in der Mannschaft einfach nicht gestimmt. Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Kjell Wilbert führten schließlich zur Trennung. Anschließend hat es zu lange gedauert, bis unter Trainer Jens Müller alle an einem Strang gezogen haben – so sind wir mit dem Abstieg bestraft worden.