Tiergestützte Therapie in Düsseldorf Kaiserswerth : Alpakas tun Senioren gut

Tiergestützte Therapie in Düsseldorf Kaiserswerth

Kaiserswerth Die freundlichen Tiere schaffen es, viele Ressourcen bei demenzkranken Menschen in Kaiserswerth zu wecken.

Alpamaya hat ihren eigenen Kopf. Das neugierige Tier sucht sich aus, wohin und vor allen Dingen zu wem es gehen will. Und so läuft die Alpakadame zielstrebig auf eine ältere Dame in einem Rollstuhl zu, welche zunächst apathisch und abwesend wirkt, doch als ihre Hand das flauschige Fell des Tieres berührt, plötzlich munter wird, sich weit vorbeugt, um über den Rücken von Alpamaya streicheln zu können.