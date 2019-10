Bussperrungen zum Erntedankfestumzug in Urdenbach : Erntedankumzug: Änderungen bei Buslinien

Urdenbach (RP) Wegen des großen Erntedankfest-Umzugs in Urdenbach am Sonntag, 6. Oktober, wird die Urdenbacher Dorfstraße von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind laut Rheinbahn die Buslinien 784 und 788. Hier die Änderungen im Detail:

Linie 784 Die Busse enden, aus Wuppertal kommend, bereits an der Haltestelle „Benrath, Krankenhaus“, die in beiden Richtungen auf die Urdenbacher Allee in Höhe des Wirtschaftshofes des Krankenhauses verlegt wird. Von hier aus fahren die Busse auch wieder zurück in Richtung Wuppertal. Der gesperrte Abschnitt zwischen den Haltestellen „Benrath, Krankenhaus“ und „Südallee“ entfällt.