Wechsel in der Pauslmühle : Eine Benrather Institution geht in Rente

Ute und Hermann Glatow haben ihren Friseursalon an der Telleringstraße einer Nachfolgerin übergeben. Seit 1985 arbeitete das Ehepaar in der Paulsmühle. Foto: Endermann, Andreas (end)

Mit 72 Jahren hat Friseurmeister Hermann Glatow nun die Schere aus der Hand gelegt. 1985 zog es ihn mit seiner Frau Ute an die Telleringstraße. Schon sein Großvater war Friseur.

Waschen, schneiden, legen – 34 Jahre war der Friseursalon Hermann Glatow für seine Kunden in der Paulsmühle ein fester Bestandteil ihres Lebens. Nun ist Schluss. Seit dem 14. September 2019 befindet sich das Friseurmeister-Ehepaar Ute und Hermann Glatow im wohlverdienten Ruhestand. Bis Anfang November müssen sich Damen, Herren und Kinder gedulden, bis an der Telleringstraße 36 wieder frisiert und gefönt wird. Katharina Wiethoff eröffnet – nach umfangreicher Renovierung – als Nachfolgerin das Geschäft. Die Urdenbacherin ist überzeugt davon, dass die Paulsmühle durch die Neubaugebiete weiter belebt werden wird.

Ruhestand Jetzt soll mehr Zeit für Reisen sein, an die holländische Nordseeküste, an die Ostsee und zur Mecklenburgischen Seenplatte.

In die Fußstapfen der Eltern hätte Sohn Andreas treten sollen, der nach einer Lehre im Salon Rössler in Derendorf sogar seinen Meister gemacht hat. Zu einer Geschäftsübernahme jedoch ist es nicht gekommen. Ein Studium der Informations- und Kommunikationstechnik an der FH Düsseldorf hat den 33-Jährigen in eine andere Richtung gelenkt. „Wir stehen voll hinter ihm“, versichern die Eltern.