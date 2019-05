Vereine in den Vierteln : Lohausen/Stockum: Dicke Luft im Dorf

Siegfried Küsel vom Heimatverein Lohausen/Stockum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Lohausen Düsseldorf hat 50 Stadtteile, und in jedem davon gibt es Menschen, denen ihre Heimat besonders am Herzen liegt. In unserer Serie Vereine in den Vierteln verraten uns die Heimat- und Bürgervereine, was ihr Stadtteil für sie ausmacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Heute erzählt Siegfried Küsel, Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins Lohausen/Stockum, wie schön es sich im Düsseldorfer Norden wohnen lässt – und warum die Luft dort trotzdem immer dicker wird.

Herr Küsel, was macht Lohausen und Stockum zu etwas Besonderem?

Küsel Zum einen ist es natürlich die schöne Natur – wir liegen ja direkt am Rhein, und es gibt viel Grün. Zum anderen prägt den Stadtteil aber auch, dass die Menschen sehr viel Kontakt miteinander pflegen. Man kennt sich – aus den Vereinen, von den Schützen und den Reiterhöfen. Und da sind nicht nur die Älteren aktiv, auch den Jugendlichen liegt ihr Viertel wirklich am Herzen.

Welche Probleme gibt es in Ihrem Viertel?

Küsel Natürlich wird die dörfliche Idylle vom Flughafen getrübt. Von dort kommen immer mehr Lärm, Dreck und Gestank. Trotz unserer großen Grünflächen ist die Luft in Lohausen einfach nicht mehr gut. Und die Stadt plant ja mit noch mehr Luftverkehr, und außerdem mit Großereignissen auf dem Gelände – Stichwort Ed Sheeran Open Air. Das belastet die Anwohner natürlich ganz erheblich.

Welche Rolle spielt Ihr Verein im Stadtteil?

Küsel Wir versuchen, unser Viertel lebens- und liebenswert zu erhalten. Wir veranstalten Führungen und Vorträge, um den Menschen seine Schönheit zu zeigen – da gibt es großes Interesse. Und wir engagieren uns, kämpfen gegen Veränderungen, die den Menschen schaden und für solche, die ihnen nutzen. Wir haben hier am Rhein eine sehr sensible Natur, die entsprechend geschützt ist; und wenn die Stadt plant, diese noch mehr zu belasten, als es ohnehin schon der Fall ist, gehen wir dagegen vor – notfalls auch auf dem Rechtsweg.