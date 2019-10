Ernteergebnis in Düsseldorf : Keine besonders gute Ernte in Düsseldorf

Wittlaer Beim Erntedankefest der Kreisbauernschaft forderten die Landwirte eine größere Wertschätzung.

Zum Erntedankfest vergibt die Kreisbauernschaft Mettmann, der auch Düsseldorf angehört, jedes Jahr eine Erntekrone. In diesem Jahr wurde das Fest auf dem Hof der Wittlaerer Familie von Holtum gefeiert, die Krone dort an Oberbürgermeister Thomas Geisel übergeben. Das Gebinde mit rund 150 Zentimetern Durchmesser wird nun einen Platz im Rathaus erhalten. Die Kreisbauernschaft nutzte das Fest, um auf die zahlreichen Probleme in der Landwirtschaft hinzuweisen. „Es fehlt die Anerkennung für das, was in der Landwirtschaft Tag für Tag geleistet wird. Immer volle Lebensmittelregale werden als selbstverständlich angesehen. Da fehlt die Wertschätzung“, sagte der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Martin Dahlmann.