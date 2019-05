Parkplatznot in Düsseldorf : Stadtteile im Norden lehnen Parkpläne der Stadt ab

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 5 hat das Konzept der Stadt Düsseldorf zum Parken abgelehnt. Damit würden die Bürger bevormundet und abgezockt, wird argumentiert.

Parkprobleme in Düsseldorf : Ärger um neue Parkregelung in Lohausen

Dass E-Autos gefördert werden sollen, ist für Golißa nachvollziehbar. „Die nehmen aber nicht weniger Platz weg und deshalb ist dieser Ansatz in einem Parkraumbewirtschaftungskonzept unsinnig.“ Als einzigen positiven Punkt hob Golißa hervor, dass in einigen Bereichen durch das geplante Anwohnerparken der Schutz der Anwohner gewährleistet würde.

So will die Bezirksvertretung beispielsweise, dass auch mehr gegen Flughafenparker unternommen wird. „Es ist dringend notwendig, den Individualverkehr in diesen Massen aus der Stadt herauszuhalten und es ist gut, dass das Problem nun mit einem ganzheitlichen Konzept angegangen werden soll“, sagt Krüger. Für seine Ansicht fand er allerdings keine Mehrheit in der Bezirksvertretung 5.