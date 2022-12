Traditionsbetriebe in Düsseldorf Upcycling für alte Pelzmäntel

Bereits als Schüler wusste Guido Halfmann, wie später sein Weg zu seiner Arbeitsstelle aussehen würde. Genauso wie sein Vater auch schon, denn der Kürschnermeister und Diplom-Kaufmann betreibt in dritter Generation die Pelzmanufaktur Halfmann. „Mein Großvater hat den Betrieb am Standort Luegallee, an dem wir heute noch sind, gegründet“, erläutert der derzeitige Geschäftsinhaber. „Das war vor 90 Jahren.“ Anlässlich des runden Geburtstags wird indes nicht großartig gefeiert. „Wir haben einen Jubiläumsverkauf, aber keine Veranstaltung“, sagt Halfmann. „Zum 75. haben wir noch eine Modenschau organisiert. Vielleicht machen wir das ja wieder zum 100-Jährigen.“