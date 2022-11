Verkehrsversuch in Düsseldorf-Oberkassel : Tempo 30 auf der Luegallee wird erst 2023 getestet

Düsseldorf Eigentlich sollte der sechsmonatige Verkehrsversuch in diesem Jahr stattfinden. Die Stadt ist aber noch mit einer „finalen Abstimmung“ beschäftigt.

Sechs Monate lang sollte eigentlich in diesem Jahr auf der Luegallee der Verkehrsversuch mit Tempo 30 stattfinden. Die Bezirksvertretung 4 hatte in ihrer Sitzung Ende März der Verwaltung mehrheitlich den Auftrag gegeben, ein Planungskonzept für die Luegallee zusammen mit dem Belsenplatz zu erstellen und noch 2022 die Temporeduzierung zu testen. Sowohl Anwohner als auch die Gewerbetreibenden der Oberkasseler Einkaufsstraße sollten zu ihren Erfahrungen bei dem Verkehrsversuch befragt werden. Dass dies 2022 nichts mehr wird, steht bei einem Blick in den Kalender längst fest, doch auch starten wird der Versuch in diesem Jahr wohl nicht mehr.