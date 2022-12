Neues Programm liegt aus Kunstschule Monheim startet kreativ ins Jahr

Auch 2023 startet die Kunstschule wieder mit einer vielseitigen Auswahl an Kursen und Workshops in ein neues Jahr. Wie immer hält das Programm zahlreiche Angebote für alle Alters- und Erfahrungsstufen bereit – von Aktzeichnen bis Upcycling. Dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit widmen sich dabei gleich mehrere Angebote: Ein Eltern-Kind-Kurs bietet die Möglichkeit, gemeinsam eigene Insektenhotels zu gestalten. Jugendliche und Erwachsene können mit fachkundiger Unterstützung ausgediente Kleidungsstücke in neue Designs verwandeln und arbeiten dabei mit pflanzlichen Textilfarben. In der Metallwerkstatt können Erwachsene erstmalig ein Wochenende lang alte und neue Teile aus Eisen, Kupfer oder Blech bildhauerisch bearbeiten.