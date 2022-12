Einkaufen in Düsseldorf In diesen vier Stadtteilen öffnen die Geschäft am Sonntag

Nach der Innenstadt sind am kommenden Sonntag, 4. Dezember, die Stadtteile mit ihren Sonntagsöffnungen in der Adventszeit dran. In Benrath, Kaiserswerth, Oberkassel und Pempelfort dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.



Benrath Die Kombination aus offenen Geschäften, den Buden des Weihnachtsdörfchens in der Fußgängerzone und dem schönen Weihnachtsmarkt vor dem Benrather Schloss hat in den vergangenen Jahren Tausende Menschen in den Stadtteil gezogen. Öffnen dürfen die Geschäfte rund um die Fußgängerzone.