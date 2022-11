Seniorenengagement : Neue Broschüre zeigt die Vielfältigkeit Oberkassels

Oberkassel Die Keyworker Oberkasselplus haben auf 140 Seiten elf Rundgänge zu verschiedenen Themenschwerpunkten erarbeitet.

In einer Zeit, in der man nur wenig Kontakte hatte, war das das ideale Projekt. Die fünf Autoren, Burkhard Neumann, Rosi Apitz, Uta Dapprich, Monika Wüsthoff und Manfred Binder, gingen anfangs jeder für sich durch den Stadtteil und beschäftigten sich mit den Themen, die sie interessierten, sei es Architektur, Straßennamen, Kunst, Stadtplanung oder auch die aktuelle Verkehrs- und Bausituation. Zusätzlich wurden Interviews mit alteingesessenen Oberkasselern geführt und das Archiv des VVVs (Verkehrs- und Verschönerungsverein für das linksrheinische Düsseldorf) durchstöbert.

Dabei haben die Autoren auch selber viel Neues erfahren. „In den 1980er und 1990er Jahren gab es beispielsweise noch genug Geld, um Kunstwerke zu kaufen und aufzustellen“, berichtet Neumann. „Und es gab sehr viele Künstler, die in Oberkassel gewohnt haben“, setzt er hinzu. Und kaum einer mehr weiß, welche Vergnügungsmöglichkeiten es früher in Oberkassel gab. „Es gab ein Schwimmbad im Rhein, Tanzvergnügen, eine Rollschuhbahn auf den Rheinwiesen und eine Eislaufbahn. Die wussten, wie man sich vergnügt“, erzählt Apitz. Häufig seien es die rechtsrheinischen Düsseldorfer gewesen, die kamen, um richtig einen drauf zu machen. Das habe auch häufig zu Auseinandersetzungen geführt. „Die Ulanen, Soldaten aus Derendorf, waren oft betrunken in Lokalen wie Vossen Links und prügelten sich dort. Das hatte schon was von Altstadt in Oberkassel“, sagt Neumann lachend.