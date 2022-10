Betrunken in Düsseldorf : 29-Jährige randaliert im Taxi

Betrunken in Düsseldorf

Düsseldorf Ihre Taxifahrt nach Düsseldorf-Gerresheim endete für eine junge Frau in der Ausnüchterungszelle. Sie hatte nicht nur den Fahrer, sondern auch Polizisten angegriffen.

Die Idee war eigentlich nicht schlecht: Nach offenbar ausgiebigem Alkoholgenuss nahm sich eine 29 Jahre alte Frau am Montagabend ein Taxi für die Heimfahrt von Oberkassel nach Gerresheim. Doch bald nachdem sie in den Wagen gestiegen war, kippte die Stimmung. „Aus unbekannten Gründen“, heißt es im Polizeibericht, sei die Frau „zunehmend in Rage“ geraten.