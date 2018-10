Neues Moxy-Hotel in Düsseldorf-Holthausen eröffnet

Holthausen : Ein Hotspot für Holthausen

Hotel-Direktor und Captain Manuel Kasztelan in der Zone, in der die Gäste gemütlich zusammensitzen sollen. Foto: Anne Orthen (ort)

Holthausen Das Moxy-Hotel mit 159 Zimmern an der Bonner Straße 59 ist eröffnet. Noch warten die Betreiber auf die Konzession, auch Nicht-Hotelgäste an der Bar bewirten zu können. Die soll in zwei Wochen vorliegen.

Der Stadtteil hat einen neuen Hotspot: das Moxy-Hotel an der Bonner Straße 59. Seit 9. Oktober ist es mit seinen 159 Zimmern im Betrieb. Hoteldirektor Manuel Kasztelan oder wie es in der jungen und hippen Moxy-Sprache heißt, der „Captain“, ist zufrieden mit den Auslastungszahlen in den ersten 14 Tagen: „Die vergangenen fünf Tage waren wir schon ausgebucht.“.

Wer dort nicht übernachtet, kann derzeit nur von außen einen sicherlich begehrlichen Blick nach innen werfen: Auf die Lounge-Ecken im schicken Industrie-Scandic-Vintage-Style, die von der Decke hängenden Korbsessel am Fenster, dem langen Holztisch oder die Ecke mit dem Fußball-Kicker. Denn noch hat der Betreiber, die Odyssey-Hotelgruppe, noch keine Konzession, um auch Anwohner und andere Nicht-Hotelgäste zu bewirten. Odyssey-Managerin Stephanie Nierhaus hofft, dass die in rund zwei Wochen vorliegen wird. Dann kann man künftig sogar zum Frühstücksen ins Moxy gehen, Nicht-Hotelgäste zahlen mit 15 Euro drei Euro mehr als der Übernachtungsgast.

Info Betrieben als Franchise-Unternehmen Moxy-Hotels gehören zur Marriott-Gruppe. Das in Holthausen wird von der Odysse-Gruppe als Franchise-Nehmer betrieben. www.marriott.de/hotels/travel/dusod-moxy-duesseldorf-south/

Die räumliche Nähe zur Firma Henkel – das Hotel steht sozusagen dort, wo einmal das Tor 7 war – fällt an allen Ecken in den Blick und das ist auch so gewollt. Denn vor allem Geschäftsreisende von Henkel sind die Zielgruppe. Im Stuttgarter Moxy-Hotel ist alles auf Mercedes gedreht; in Holthausen halt auf Henkel. Sogar alte Persil-Packungen und Werbung aus dem vorigen Jahrhundert, wie die Weiße Dame, sind in die Dekoration integriert. Wer vom hinten liegenden Parkplatz aus das Hotel betritt, wird mit einem großen auf der Wand gesprayten „Düsseldorf“ empfangen.

So sehen die Zimmer aus: Alle haben zwei Betten. In der vierten Etage gibt es zudem Family-Rooms. Foto: Anne Orthen (ort)

Herzstück des Eingangsbereichs ist die Bar, die zugleich Rezeption ist. Sie ist der Ausgangspunkt für alle Wünsche: ob ein-oder auschecken oder der Bestellung von Essen und Getränken. Auf einer Tafel stehen in bunten Lettern die warmen Gerichte, bei der die Currywurst nicht fehlen darf. Als Renner hat sich bereits das Schnitzel mit Süßkartoffel-Fritten herauskristallisiert, sagt Manuel Kasztelan. Zudem gibt es Flammkuchen in herzhaft und süß.