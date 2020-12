Der Corona-Freizeit-Tipp : Zwischen Rhein, Kastanie und Käuzen

Der Steinkauz ist ein seltener Bewohner des Himmelgeister Rheinbogens. Der Vogel nistet in den alten Kopfweiden. Foto: Pauline van Marle

Himmelgeist Im Himmelgeister Rheinbogen finden Spaziergänger etwas Ruhe in der Großstadt. Zwischen Ackerland, Kopfweiden und dem Rhein lässt es sich auch im Winter gut spazieren.

Wenige Stadtteile Düsseldorfs haben sich über die Jahre hinweg ihren dörflichen Charakter so sehr erhalten können wie Himmelgeist und Itter. In einer Flussbiegung gelegen schirmen sie ein Stück niederrheinischer Landschaft von der Stadt ab, wie man es in Düsseldorf nur noch selten finden kann: Den Himmelgeister Rheinbogen mit dem Naturschutzgebiet Jücht. Ein rund sechs Kilometer langer Rundweg führt beispielsweise parallel zum Deich zur Rheinkehre Himmelgeister Schlaufe und durch Ackerland zurück zum Ausgangspunkt.

Im Sommer gab es immer wieder Ärger zwischen Ausflüglern und Anwohnern. Im Herbst hat sich die Lage entspannt und der Spaziergänger kann im Rheinbogen Ruhe und Stille finden. Vor allem, wenn die Nächte nun auch frostig werden und sich am Morgen Raureif und Nebel auf den Wiesen und Feldern bildet, ist der Rheinbogen einen Besuch wert.

Ein Rundgang durch das Himmelgeister Naturschutzgebiet beginnt am besten am kostenfreien Parkplatz zwischen Nikolausstraße und Kölner Weg. Von dort aus führt die Tour in die Jücht, Infotafeln zeigen interessante Punkte und die Wege an. Ein knapp sechs Kilometer langer Rundweg führt beispielsweise parallel zum Deich zur rheinkehre Himmelgeister Schleife und durch Ackerland zurück zum Ausgangspunkt.

Weitere Anlaufstellen sind der großzügige Park von Schloss Mickeln und der Schlossmeierhof mit seinen 300 Jahre alten Zedern. Der wohl bekannteste Baum des Rheinbogens jedoch steht allein auf weitem Feld: die Himmelgeister Kastanie. Sie ist einer von nur zwei Bäumen in Deutschland, die eine eigene Postanschrift haben. Der markante Baum wurde 2015 zu einem Stumpf zurückgeschnitten und zu einem Kunstwerk geschnitzt. Seither wächst wenige Meter entfernt eine neue Kastanie heran, die ähnlich fotogen werden soll.

Der Himmelgeister Rheinbogen erinnert beim Spaziergang an eine ländliche Rheinlandschaft, wie man sie eigentlich ein ganzes Stück nördlich von Düsseldorf am Niederrhein erwarten würde. Landwirtschaftlich genutzte Flächen liegen an Streuobstwiesen und alten Kopfweiden, vom Deich aus ist ein Blick über den Fluss und auf das Dorf Stürzelberg auf der anderen Flussseite möglich. In den alten Bäumen ist der Steinkauz heimisch, den Spaziergänger mit etwas Glück vor allem in der Dämmerung beobachten können.