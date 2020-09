Seelsorgeeinheit Himmelgeister Rheinbogen : Ein Gottesdienst zum Nachhören

Das Update-Team beim aktuelle Digital-Gottesdienst Foto: RP/Seelsorgeeinheit Rheinbogen

Himmelgeist Der Update-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Rheinbogen ist wegen Corona ausgefallen. Eine Alternative wurde jetzt bei Youtube und auf der Homepage der Gemeinde hochgeladen.

Von Dominik Schneider

Die Seelsorgeeinheit Himmelgeister Rheinbogen gehört zu den fortschrittlichsten Gemeinden in Düsseldorf. Regelmäßig experimentiert das Team mit neuen Formaten, in den beiden Gemeindekirchen und anderswo. Dazu gehört der regelmäßig stattfindende Update-Gottesdienst. „Das sind sehr fröhliche Feiern, mit vielen Gottesdienstbesuchern und Gesang“, sagt Diakon Frank Zielinski. Er ist Teil des Update-Teams, dass sich nicht vorstellen konnte, diese Form mit den nötigen Abstands- und Hygieneregeln zu organisieren. Stattdessen gibt es nun ein Video, dass auf der Homepage des Gemeindeverbundes zu sehen ist.

Gerade einmal zwölf Minuten dauert der digitale Gottesdienst. Darin enthalten ist eine Predigt von Zielinski, christliche Popmusik der Band Pray sowie ein gemeinsames Gebet, ein Vater Unser, aufgenommen und im Wechsel gesprochen vom Update-Team.

„Wichtig war uns auch, die Gemeinde trotz des ungewöhnlichen Formats einzubinden“, sagt Frank Zielinski. Daher wurden die Gemeindemitglieder im Vorfeld aufgefordert, Bilder und Videos einzusenden und die Themenstellung des Gottesdienstes zu beantworten. Dieser stand unter dem Motto „Update for Future“, die Gläubigen sollten mitteilen, was man für die Umwelt und das menschliche Miteinander tun kann. Die Beteiligung war groß, auch das spricht für das moderne Miteinander in der Rheinbogen-Gemeinde „Fahrrad statt Auto“, „Regional einkaufen statt Lieferservice“, „Anrufen statt Texten“ und „Öfter mal ein Brettspiel“, steht auf den Zetteln, die die Mitglieder des Seelsorgeeinheit in die Kamera halten. „Es ist mein Wunsch, dass wir uns rangeben und dazu Beitragen, die Welt durch diese kleinen Schritte ein bisschen besser zu machen. Die Beiträge, die wir gesehen haben, sind der Schlüssel dazu“, sagt Diakon Zielinski in seiner Predigt. Vor der Kamera trägt der 45-Jährge Geistliche ein Sakko über einem Heimathafen-T-Shirt.

„Uns war sofort klar, dass wir den Update-Gottesdienst nicht ausfallen lassen wollen, auch, wenn er nicht in gewohnter Form stattfinden kann“, so Zielinski im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das Thema stand schon lange fest, und wir haben uns bemüht, es unter den gegebenen Umständen umzusetzen.“

Den Gottesdienst zum Nachhören im Internet hält Zielinski jedoch eher für eine Notlösung als für ein Format mit Zukunft. „Das gemeinsame Feiern von Christen gehört ja zum Gemeindeleben dazu. Ein Gottesdienst lebt von der Begegnung.“ Allerdings können religiöse Impulse und Predigten, etwa in Form von Podcasts, durchaus ein Hilfsmittel sein, gerade in einer Zeit, in der es die Kirche durch die Pandemie schwer hat, mit ihren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. „Aber ein Gottesdienst muss aktuell sein“, so Zielinski. Trotzdem ist er zufrieden mit der Lösung, die sein Team gefunden hat.