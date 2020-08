Diskussion um Windräder in Brüggen : Gemeinde plant Windenergie-Zonen neu

Modellflieger des Luftsportverein LSV Brüggen-Schwalmtal nutzen ihre Anlage in der Happelter Heide. Eines der fünf geplanten Windräder würde in ihren Flugsektor ragen. Foto: Sroka, Birgit (bigi)

Brüggen Die Verwaltung muss den Flächennutzungsplan ändern und Konzentrationsflächen für Windräder ausweisen. Damit reagiert sie auf eine Bauvoranfrage für fünf Windräder in der Happelter Heide. Was dies für die Modellflieger bedeutet.

In Brüggen sorgen geplante Windräder im Bereich zwischen Börholz, Lüttelbracht, Genrohe und Happelter Heide sowie eine Windradsanierung in Hülst für Aufregung. In Hülst sollen zwei bestehende Windräder durch eine neues, rund 230 Meter hohe Anlage ersetzt werden („Repowering“). Im anderen Fall sollen fünf neue Anlagen errichtet werden. Mit diesem Thema hat sich nach dem Ausschuss für Bauen und Klimapolitik jetzt der Gemeinderat beschäftigt.

Genehmigungsbehörde ist der Kreis Viersen. Die Gemeinde kann ihr Einverständnis verweigern, dann hat der Kreis aber die Möglichkeit, sich darüber hinwegzusetzen. Dies ist dann wahrscheinlich, wenn etwa der Flächennutzungsplan, der Windenergie-Zonen ausweist, rechtlich problematisch ist. In Brüggen ist das aus mehreren Gründen der Fall. „Selbst wenn wir als Gemeinde unser Einverständnis verweigern, ist es wahrscheinlich, dass der Kreis dies durch sein Einverständnis ersetzt“, erläuterte Martin Houbertz vom Fachbereich Bauen und Planung in der Ratssitzung.

Der Betreiber der beiden Windräder in in Brüggen-Hülst will diese durch ein einzelnes, stärkeres Windrad ersetzen. Die neue Anlage soll eine Nabenhöhe von 160 Metern haben, einen Rotorradius von rund 69 Metern und eine Leistung von 4200 Kilowatt. Zurzeit läuft das „Immissionsschutzrechtliche Verfahren auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage im Bereich Hülst“ beim Kreis Viersen. Die Gemeinde könnte theoretisch eine Zurückstellung der Entscheidung für zwölf Monate erreichen. „Aber dies müssen wir begründen. Und diese Argumente fehlen uns“, betonte Houbertz. Denn die neue Anlage befinde sich in einer ausgewiesenen Windenergie-Zone. Bei einer Enthaltung der FDP hat der Rat beschlossen, auf diese Möglichkeit der Zurückstellung zu verzichten.