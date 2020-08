Planungen für Deichbau an der Himmelgeister Landstraße : Weitere Pläne für Deichbau liegen ab Montag aus

Planungen für Deichbau an der Himmelgeister Landstraße

Himmelgeist Ab Montag, 31. August, können sich Interessierte die Planunterlagen entweder nach Termin persönlich im Benrather Rathaus oder im Internet ansehen.

(rö) Nach der Auslage des Planfeststellungsbeschlusses zur Schließung der Deichlücke in Himmelgeist im dortigen Rheinbogen liegt nun ab dem 31. August der Beschluss für den dritten Planabschnitt aus. Dieser umfasst den Deichbau an der Himmelgeister Landstraße. Ergangen ist der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf am 8. Juli.