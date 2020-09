Serie Stadtteil-Führungen : Naschereien am Wegesrand

Himmelgeist Regina Thebud-Lassak nimmt Menschen mit in Düsseldorfs Natur. Neben biologischem Fachwissen über die Pflanzenwelt gibt es unterwegs einige Rezepte.

Regina Thebud-Lassak interessiert sich für alles, was links und rechts neben den Düsseldorfer Feld- und Waldwegen wächst. Die Biologin organisiert im Auftrag von Gartenamt und Haus Bürgel Führungen zu den schönsten Blumen, den interessantesten Pilzen und den leckersten Wildfrüchten der Stadt. Mit Mund-Nase-Schutz ging es auch jetzt wieder in den Himmelgeister Rheinbogen, trotz Corona und des langsam endenden Sommers stehen in den kommenden Monaten weitere Termine an. Dabei kartografiert sie auch ihre Funde und leitet sie an wissenschaftliche Institutionen weiter, um so das Wissen über die heimische Natur zu fördern.