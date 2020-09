Deichbau in Himmelgeist : Stadt drückt beim Deichbau im Rheinbogen auf die Tube

Deichbau in Himmelgeist

Der Deich in Himmelgeist ist stark sanierungsbedürftig. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

(rö) Im Bauausschuss informierte die Verwaltung mit nichtöffentlicher Vorlage über den Planungsstand des Deichbau-Projektes. Die Stadt will in Kürze nötige Grundstücke im Rheinbogen erwerben.

Der grüne Oberbürgermeisterkandidat Stefan Engstfeld hatte im Wahlkampf keinen Zweifel daran gelassen, dass mit ihm an der Spitze der Verwaltung die Planungen für den neuen Deich im Himmelgeister Rheinbogen noch einmal auf Null gestellt werden würden. Zwar schaffte es Engstfeld nicht in die Stichwahl, doch von derem Ausgang wird es abhängen, welche Mehrheitsverhältnisse es im Stadtrat künftig geben wird und welches Wort die Grünen, die stark zugelegt haben, künftig mitreden werden.

Unabhängig davon, hat die Stadtspitze gestern die Mitglieder des Bauausschusses durch eine nichtöffentliche Informationsvorlage auf den neuesten Stand in Sachen Deichbau in Himmelgeist gebracht. Im Frühjahr hatte die Bezirksregierung den Planfeststellungsbeschluss für das Deichbauprojekt im Rheinbogen erlassen. Dagegen haben sowohl die Naturschutzvereinigung BUND als auch der Eigentümer einiger Grundstücke geklagt. Der BUND will die Verwaltung zwingen, die Deichbaulinie weiter ins Landesinnere zu verlegen. Das schütze nicht nur die Wildbienen, sondern würde auch dafür sorgen, dass eine mögliche Bebauung dort ein für alle mal ausgeschlossen wäre, heißt es. Eine Neuplanung würde allerdings Jahr dauern.