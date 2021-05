Viele Besucher am Benrather Rheinufer : BV 9 will Fremdparker aus Anliegerstraßen halten

BV 9 will Fremdparker aus Anliegerstraßen halten

Viele Besucher am Benrather Rheinufer

Düsseldorf Vor allem seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr sind viele Straßen und Wege in Düsseldorf an landschaftlich reizvollen Gebieten zugeparkt. Anliegerparken könnte für Abhilfe sorgen.

In der Pandemie haben viele Orte einen hohen Besucherzulauf erfahren, die ein bisschen Abwechslung vom Alltag mit seinen Beschränkungen bieten. Dazu gehören die Urdenbacher Kämpe und der Himmelgeister Rheinbogen. Aber auch das Benrather Rheinufer mit seinem Schloss werden von viel mehr Menschen besucht als noch vor Corona. Das erleben beispielsweise auch die Anwohner an der Steinkribbenstraße, eine Anliegerstraße in Rheinnähe.