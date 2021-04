S-Bahnhof soll schöner werden : Stadt gibt Geld für Taubenvertreibung in Hellerhof

Auch der Treppenaufgang am S-Bahnhof in Hellerhof ist in die Jahre gekommen. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 10 will in den kommenden Jahren den S-Bahnhof in Hellerhof aufwerten. Die Taubenvergrämung ist dazu der erste Schritt. Das Amt für Verkehrsmanagement beteiligt sich finanziell.

Die Bezirksvertretung 10 plant, in den nächsten Haushaltsjahren einen nicht unerheblichen Teil ihrer Bauunterhaltungsmittel für die Gestaltung des Umfelds am Hellerhofer S-Bahnhof (vorrangig sind da die Gestaltung der Tunnelwände und die Brückenrampe zu nennen) einzusetzen. Die Gestaltung soll bei einem künstlerischen Wettbewerb festgelegt werden. Mit der Umgestaltung soll verdeutlicht werden, dass dieser Bereich das Willkommens-Zentrum von Hellerhof darstellt. Der jetzige Zustand sei aufgrund von Graffiti-Schmierereien und der Verschmutzungen durch Tauben nicht mehr zu tolerieren, sind sich alle Stadtteilpolitiker einig. Zunächst ist im Vorfeld eine Vergrämungsmaßnahme der Tauben durchzuführen, die einen Verschluss aller offenen baulich bedingten Lücken und Nischen vorsieht, um so die Aufenthalts- und Brutbereiche der Tiere zu verhindern. Die Deutsche Bahn beziffert die Kosten hierfür auf 50.000 Euro. Das Taubenmanagement sieht den Bau eines Taubenhauses in Absprache mit dem Düsseldorfer Tierschutzverein vor. Ein vergleichbares Projekt wurde bereits am Garather S-Bahnhof 2015/2016 erfolgreich umgesetzt. Eine gleichlautente Anregung wurde in Bezug auf die Aufstellung des Taubenhauses an das Umweltamt (Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen) gesandt, heißt es in der Information der Bezirksverwaltungsstelle.