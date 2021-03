Mein Leben im Lockdown : „Ich habe künstlerisch intensiv gearbeitet“

Hellerhof Wilfred Neuse aus Hellerhof hat das Corona-Jahr genutzt, um seine Werke zu ordnen. Außerdem arbeitet er an einem Buchprojekt. Ein Protokoll.

Schon lange ist mein Haus an der Elsa-Brändström-Straße mehr als nur ein Ort zum Wohnen für mich und meine Frau. Denn das Haus hat längst auch eine Galeriefunktion übernommen. Im Flur, im Wohnzimmer und im Bad – an den Wänden hängen überall Bilder von mir. Das war nicht immer so, denn noch vor einiger Zeit waren auch Werke von anderen Künstlern dabei. Die habe ich aber nun verpackt und erst einmal eingelagert, um mich auf meine Arbeiten zu konzentrieren. Seitdem erst der eine, dann der andere Lockdown begann, hatte ich gezwungenermaßen sogar die Zeit dazu, weil ich sonst immer mit Ausstellungsvorbereitungen beschäftigt bin. Aber Ausstellungen gibt es zurzeit bekanntlich nicht, ich war wenig abgelenkt und ganz auf mich und Kunst zurückgeworfen.

So konnte ich in Ruhe viele Hunderte oder gar Tausende Bilder sichten. Denn so viele großformatige Fotoarbeiten lagern noch immer gestapelt an verschiedenen Plätzen des Hauses. Erstmals betrachtete ich diese Ordnung aus der Sicht eines Besuchers und erkannte, wie wenig die Bilder in ihrer gestapelten Form für eine Präsentation geeignet waren. Ich holte einen Schreiner, der sofort die Idee für ein Podest hatte. In meinem Arbeitszimmer sieht nun alles viel besser aus. Die Fotoarbeiten stehen nun leicht zum Durchblättern aufrecht, an den Wänden gewähren neue Galerieleisten einen schnellen Austausch der Bilder.