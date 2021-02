Kultur in Corona-Zeiten : Lichter an für die Filmkultur

Düsseldorf Die Aktion „Kino leuchtet“ soll Sonntag zeigen, dass alles für den Neustart bereit ist. Nico Elze von den Düsseldorfer Filmkunstkinos gibt auch einen Termin für die Wiedereröffnung an.

„Kino leuchtet. Für Dich.“ heißt die bundesweite Aktion, für die jedes Filmkunstkino ein eigenes Motto erdacht hat – und mit dem es auf sich aufmerksam macht. „Kino hinter Gittern“ heißt es beim Atelier an der Graf-Adolf-Straße. Auf einer vorübergehend aufgestellten Leinwand hinter dem heruntergelassenen Gitter sind Filmausschnitte zu sehen. Das Bambi an der Klosterstraße öffnet unter dem Titel „Erinnerung an alte Zeiten“ seinen Eingangsbereich, in dem es eine Ausstellung mit Filmplakaten aus den 1960er-Jahren gibt. „Alarmstufe Rot“ heißt es beim Cinema an der Schneider-Wibbel-Gasse, die Illumination ist in entsprechender Signalfarbe. Das Souterrain an der Dominikanerstraße in Oberkassel präsentiert sich, indem es aus dem Inneren des Lokals Muggel (in dem der Zugang zum Kino ist) eine Reihe von Filmausschnitten auf das Schaufenster projiziert.