Digitale Kultur aus Bilk : Bilker starten digitales Kulturfestival

Bilk Die Gemeinschaft der Brunnenstraße organisiert unter dem Titel „Pulse of Bilk“ 16 Konzerte und Interviews. So soll vielen Künstlern im Lockdown wieder ein Betätigungsfeld geboten werden.

Der Corona-Lockdown dauert an, auch an der Brunnenstraße sind viele Geschäfte, Gastro-Betriebe sowie das Metropol-Kino geschlossen. „Aber wir wollten uns nicht einigeln, sondern aktiv bleiben“, sagt Marcel Clemens vom Unverpackt-Laden Pure Note. „Hier in Bilk wohnen außerdem viele Künstler, die seit Monaten kaum ihre Arbeit zeigen können. Mit unserer Aktion ,Pulse of Bilk’ wollen wir das ändern.“