Kunst trotz Lockdown : Diese Galerien zeigen Kunst auch im Lockdown

Flingern Einige Kunstschaffende haben ihre Werke zu Ausstellungen kombiniert und laden zum digitalen Betrachten ein. Auch Blicke von außen sind möglich.

In der Galerie plan.d. eröffnet Samstag, 20 Uhr, die Ausstellung „Patterns“. Eine klassische Vernissage ist wegen des Lockdowns nicht möglich, aber dennoch kann jeder Interessierte die Kunst sehen. „Die japanische Künstlerin Marie Ogoshi wird durch die Ausstellung gehen und Fragen der Gäste via Zoom beantworten“, erklärt Katrin Laade vom plan.d.-Team. „Wir werden auch die Künstlerin Kaisu Koivisto aus ihrem Atelier in Helsinki live zuschalten und sind auf Meinungen der Zuschauer gespannt.“ Ausgestellt sind großformatige Fotografien sowie Objekte und Installationen. Die Ausstellung ist nach der digitalen Eröffnung analog ab Sonntag für zwei Wochen von außen an der Dorotheenstraße 59 zu sehen. „Unter den momentanen Coronaauflagen machen wir auch gerne Einzeltermine, um die Arbeiten in den hinteren Räumen zu zeigen“, sagt Katrin Laade. Wer an der virtuellen Vernissage teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an mail@galerie-plan-d.de mit dem Betreff: Onlineeröffnung.