Musik auch im Rhein-Kreis : Mit dem Fahrrad kurze Konzerte besuchen

Auch am Straberger See gibt es ein kurzes Konzert. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Rhein-Kreis „Moviemento“ ist eine Initiative aus Knechtsteden. Die Idee zur der musikalischen Radtour hatte der Geschäftsführer des Festivals Alte Musik.

„Moviemento“ ist der Titel einer besonderen Radtour, die vom Team des Festivals Alte Musik in Knechtsteden, insbesondere von dem Geschäftsführer Michael Rathmann, erarbeitet und initiiert wurde und am „Tag des Denkmals“, am 12. September, Premiere hat. Mit dem Rad geht es vorbei an Schlössern und Klöstern, Auen und Baggerseen mit Kurzkonzerten, Kleinkunst und Besichtigungen. Ob auf sportlichen 28 oder familienfreundlichen zehn Streckenkilometern–Programmzusammenstellung und Tempo kann jeder selbst entscheiden. Der Vorverkauf für „Moviemento“ startet am 1. August.