Urdenbach, Baumberg, Monheim Vereine suchen Helfer für Frühjahrsputz am Rhein

Etwas weiter südlich hat der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) die Federführung. Treffpunkt hier ist um 9.30 Uhr am Aalschocker am Parkplatz Klappertorstraße (Baumberger Rheinterrasse). Müllsäcke werden laut BAB gestellt, Schutzhandschuhe, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind mitzubringen. Zum Auftakt gibt es eine Einweisung mit weiteren Informationen und die Einteilung in Reinigungsgruppen. Ende gegen 12 Uhr mit einem Imbiss an Haus Bürgel. Dort stehen auch die Müllcontainer bereit, in die die Helfer den gesammelten Unrat befördern können.