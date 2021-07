Auslastung geht wieder deutlich hoch : Die Bahn sucht ihren Weg aus der Verlustzone

Berlin Die Passagierzahlen steigen wieder etwas. Der Vorstand lehnt aber ab, nur Geimpfte, Getestete und Genesene mitfahren zu lassen. Er hält das Zugfahren für sicher - mit FFP2-Maske.

Die Deutsche Bahn (DB) steckt zwar tief im Minus, sieht für sich das Schlimmste in der Corona-Krise überwunden. Nachdem die Passagierzahlen ab Frühjahr 2020 massiv eingebrochen waren, gehe es nun langsam aufwärts: Die Auslastung von IC- und ICE-Zügen sei im zweiten Quartal wieder auf rund 40 Prozent gestiegen, nachdem sie zeitweise deutlich unter 20 Prozent gelegen habe. Das sagte Vorstandschef Richard Lutz bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen am Donnerstag. 2019 lag die Auslastung noch bei mehr als 50 Prozent.

2022 hofft der DB-Konzern nun wieder auf schwarze Zahlen im operativen Geschäft, nachdem für dieses Jahr voraussichtlich rund zwei Milliarden Euro an Verlust eingefahren werden. Alleine im ersten Halbjahr verbuchte das Unternehmen dabei 1,4 Milliarden Euro an operativem Minus, es wird also mit einem deutlich besseren zweiten Halbjahr gerechnet. „Wir sind gewappnet für mehr Reisende und Wachstum, die Züge sind wieder gut gefüllt“, sagte Lutz. Die Bahn plane zudem 20.000 Neueinstellungen dieses Jahr. Und um den Zustrom der Reisenden nicht zu bremsen, wird es dabei bleiben, dass es keine Pflicht für Fahrgäste gibt, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssen, bevor sie einsteigen dürfen. Eine solche Regelung hat Frankreich eben erst im Fernverkehr eingeführt. Die DB will nicht nachziehen, hält aber an der Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken in Zügen fest. Lutz: „Wir haben keine Veranlassung das zu ändern. Wir haben alles getan, damit Bahnfahren sicher bleibt.“