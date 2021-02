Der Hellerhofer Edeka-Markt Rath schließt Ende Mai : 2541 Unterschriften für Edeka in Hellerhof

Jasmin Schmidt (v.l.), Harald Mikat und Cordula Klahn mit den gesammelten Unterschriften gegen die Edeka-Schließung. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Hauseigentümer ist in Verhandlungen mit möglichen Interessenten. Michael Greiner, Geschäftsleitung der H+V, kann sich dort auch einen Drogeriemarkt vorstellen.

Von Andrea Röhrig

Die Lebensmittelbranche hat wie kaum eine andere vom Lockdown profitiert. Wer nicht essen gehen kann, kocht selbst. Wer nicht in Urlaub fährt, füllt seinen Kühlschrank ganz normal. Doch hat der gestiegene Umsatz keinen Einfluss auf die Konzentration des Lebensmittelhandels auf Großflächen. Kleinere Geschäfte werden zu Gunsten von großen Einheiten aufgegeben; 2015 schloss in Garath-Südwest der Edeka. Seitdem fuhren auch viele Garather zum Einkaufen nach Hellerhof. Mancher Betreiber von kleineren Märkten scheut wohl auch, dass inzwischen bestimmte Kältemittel, die für den Betrieb der Kühlregale genutzt werden, verboten sind. Eine Umrüstung ist teuer. Und nicht immer lohnen sich solche hohen Investitionen.

Zu Ende Mai schließt der Edeka-Markt Rath im Hellerhofer Einkaufszentrum. Erstmal ersatzlos. Der Konzern verweist auf eine neue noch zu bauende Filiale in Baumberg. Fertigstellung ist in etwa zwei Jahren. Weder die Hellerhoferin Jasmin Schmidt noch der Vorstand des Hellerhofer Bürgervereins wollen diesen Einschnitt in das Einkaufsangebot im südlichsten Düsseldorfer Stadtgebiet so einfach hinnehmen. Beide haben seit Bekanntwerden des Schließungstermins Unterschriften gesammelt, Schmidt über eine Online-Petition, der Bürgerverein per Unterschriftenlisten. Zusammen sind sie mit Stand 3. Februar auf 2541 Stimmen gekommen, die sich für einen Erhalt des Marktes aussprechen, jeweils fast zur Hälfte analog und online.

Am Donnerstagvormittag haben Schmidt sowie Harald Mikat, Vorsitzender des Bürgervereins, und seine Stellvertreterin Cordula Klahn versucht, die Listen im Edeka persönlich zu übergeben. Auch wenn das nicht wie gewünscht lief, sind alle drei zufrieden mit dem Zeichen, das sie gesetzt haben. Hinter ihnen öffnet und schließt sich die Tür zum Supermarkt nahezu im Sekundentakt und aus der Entfernung erkundigen sich viele, ob es um die Schließung gehe. „Das finden wir gut, dass Sie sich engagieren“, ist zu hören.

Auch Jasmin Schmidt, die in Hellerhof wohnt, geht bislang noch regelmäßig bei Edeka einkaufen. Zur Arbeit fährt sie mit der S-Bahn. Wenn sie nach Hause kommt, kauft sie in den Geschäften im Einkaufszentrum noch eben ein, um von dort mit dem Rad nach Hause zu fahren. „Nach Baumberg zu dem neuen Markt werde ich nicht gehen, das kostet mich locker eine zusätzliche halbe Stunde.“ Auch einen Wochenmarkt kann sich Schmidt als Alternativangebot vorstellen. Wichtig findet sie es, dass es auch künftig im Geschäftszentrum an der Carlo-Schmid-Straße Wurst und Fleisch sowie Käse von der Bedientheke gibt. Darum hat sie die Onlinepetition gestartet.

Ein Supermarkt mit diesem Angebot wäre auch für Michael Greiner, Geschäftsleitung der Gesellschaft H+V, der das Geschäftshaus gehört, das Beste, was allen passieren könnte. Ein Interessent ist ihm jedoch gerade abgesprungen; er ist aber noch im Kontakt mit weiteren Lebensmittelhändlern, darunter auch ein Filialist mit osteuropäischen Produkten samt Frischetheke. Auch ein Shop-in-Shop-Angebot kann sich Greiner dort gut vorstellen. An die in NRW präsenten Bio-Supermärkte hat sich Greiner ebenfalls gewandt. Doch auch Bio-Supermärkte haben inzwischen genaue Vorgaben was Größe und Lagerfläche anbetrifft. Hat kein Lebensmittler Interesse, sieht Greiner auch den Bedarf für die Ansiedlung eines Drogeriemarktes. Er sichert zu, dass nicht an den erstbesten Interessenten vermietet werde. „Dann hätten wir nämlich schon längst einen Nachfolgemieter. Wir müssen von dem Konzept überzeugt sein, weil wir an einer langfristigen Vermietung interessiert sind“, sagt Michael Greiner.