Jahresempfang in Düsseldorf Der Hellerhofer Bürgerverein wächst immer weiter

Dass sich der Bürgerverein Hellerhof neben Aktionen und Festen auch ganz aktiv für den Ausbau und die Infrastruktur im Stadtteil einsetzt, wurde am Wochenende ebenfalls deutlich. „Für uns ist die Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig“, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Klaus Erkelenz (CDU), der in Hellerhof lebt. Er machte auf die fehlende Infrastruktur aufmerksam: „Nicht ausreichende seniorengeeignete Wohnungen und ein fehlender Pflegestandort zählen dazu“, sagte er. Das Projekt „Hellerhofer Mitte“ sieht er als Herzensangelegenheit mit Nahversorgung, Gastronomie, Arztpraxen und mehr als 100 Wohnungen sowie die Integration einer Senioreneinrichtung. „Das ist das, was wir uns wünschen“, erklärte er auch an die Vertreter der Politik gerichtet. Klaudia Zepuntke sagte daraufhin: „Ich kann ihnen zusagen, das ist bei uns angekommen und hat eine hohe Priorität.“