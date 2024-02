Ganztagsausbau hängt vom Land ab In Hellerhofer Grundschule fehlen 58 OGS-Plätze

An Raum für die OGS-Betreung mangelt es am Dependance-Standort der Willi-Fährmann-Grundschule in Hellerhof hingegen nicht, sagte Amtsleiterin Dagmar Wandt im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 wurden in der jüngsten Sitzung von einer Anfrage der Grünen aufgeschreckt. In der hieß es, dass schon im Schuljahr 2022/2023 dort der Bedarf an OGS-Plätzen nicht erfüllt werden konnte. Da es viele Schulanmeldungen gegeben habe, habe eine zweite Eingangsklasse eingerichtet werden müssen, ohne dass es eine Erweiterung der OGS-Betreuung gab, so die Grünen.