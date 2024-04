Angebot kommt gut an Neu in Hellerhof: Gehirn-Jogging mit Bridge

Kursleiter Weissauer, der seiner Anfängergruppe Bridge nach der Methode „Learning by doing“ vermittelt, kann eine „grundsätzliche Leidenschaft für Spiele“ allen Menschen nur dringend empfehlen. „Beim Spielen vergisst man vorübergehend den Alltag“, erklärt er. Brettspiele wie das 1976 erschienene Tierspiel „Wildlife“ haben seine Kindheit in der Familie geprägt. Fantasie-Rollenspiele folgten zum Eintauchen in eine schöne Traumwelt. In Kursen bei der VHS hat Weissauer viele Jahre Erwachsenengruppen bei Stegreifspielen dazu animiert, spontan in verschiedene Rollen zu schlüpfen, um sich einfach mal „auszuleben“ – ganz nach Friedrich Schillers „klassischer“ Aussage: „Der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt.“