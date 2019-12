Mobile Inszenierung in Düsseldorf : Schauspielhaus gastiert mit Parzival in der Freizeitstätte

Schauspielhaus gastiert mit Parzival in der Freizeitstätte

Mobile Inszenierung in Düsseldorf

Garath Der mittelalterliche Klassiker wird von Robert Lehniger „to go“ inszeniert.

Großes Theater im Düsseldorfer Süden: Am Sonntag, 22. Dezember, kommt das Ensemble des Schauspielhauses mit einer mobilen Inszenierung in den Saal der Freizeitstätte Garath. Gezeigt wird „Parzival (to go)“ von Tankred Dorst.