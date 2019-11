Stadtentwicklungsprojekt Garath 2.0 : Neue Namen für die vier Garather Viertel

Südost Hier könnte man Bezug auf das Schloss nehmen, also Schlossviertel, oder das Quartier Mühlenbachviertel nennen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Für jedes Quartier gibt es jetzt jeweils zwei Vorschläge. Das letzte Wort hat die Bezirksvertretung 10.

Eine positive Resonanz hinsichtlich der Garath-2.0-Initiative, neue Namen für Garather Viertel zu finden, erhielt Silke de Roode erst kürzlich. Eine Anwohnerin sagte der Quartiersmanagerin in einem Gespräch, dass ihr als neue Bezeichnung „Kämpenviertel“ viel besser gefallen würde als Garath Nordwest, das gebe eine bessere Möglichkeit der Orientierung, sei emotionaler und böte damit auch eine größere Identifikation.

Silke de Roode betreut das Stadtentwicklungsprojekt „Garath 2.0 – Den Wandel gestalten“ gemeinsam mit Jana Lauffs und Brigitte Kugler vom Stadtplanungsamt. Garather Bürger waren aufgerufen, entsprechende Ideen für ihre Viertel, vier sind es an der Zahl, die aktuell nach Himmelsrichtungen benannt sind, zu machen. Jeweils zwei der meistgenannten Vorschläge pro Viertel wurden Dienstagabend in der Freizeitstätte Bezirksbürgermeister Uwe Sievers, Bezirksverwaltungsstellenleiter Uwe Sandt, Vertretern der Bezirksvertretung 10 sowie Bürgern, die noch ihr Votum abgeben konnten, präsentiert. In die Endausscheidung kamen die Vorschläge „Kämpenviertel“ und „Altrheinviertel“ für Nordwest, „Burgviertel“ und „Auenviertel“ für Südwest, „Forstviertel“ und „Waldviertel“ für Nordost sowie „Schlossviertel“ und „Mühlenbachviertel“ für Südost.