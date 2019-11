Bezirkssportanlage Kobelnzer Straße in Garath : 18 Millionen für Sportanlage

Die Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße soll um- und ausgebaut werden.

Die Summe von über 18 Millionen Euro ließ die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) 10 in ihrer Sitzung am Dienstagabend dann doch erst einmal sprachlos werden. So viel Geld möchte die Stadt innerhalb des Projektes Garath 2.0 in den Umbau der derzeit vom Garather SV genutzten Bezirkssportanlage an der Koblenzer Straße stecken. Erst kurz vor der Sitzung kam das Okay für das Mammutprojekt aus der städtischen Verwaltungskonferenz, in der Oberbürgermeister Thomas Geisel und seine Dezernenten regelmäßig zusammensitzen.