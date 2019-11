Theodor-Litt-Straße in garath : Richtfest des neuen Jugendclubs

Bereits im März soll der Bau an das Jugendamt übergeben werden. Die Einrichtung sollen künftig Bürger, Institutionen und Vereine aus garath, aber auch aus Benrath und Urdenbach nutzen.

(RP) Am Standort Theodor-Litt-Straße 1 in Garath konnten die Rohbauarbeiten für die neue Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) beendet und am Mittwoch schon Richtfest gefeiert werden. Die vom Jugendamt betriebene Jugendfreizeitstätte Lüderitzstraße wird an den neuen Standort umziehen. Die Kosten für den Ersatzneubau belaufen sich auf rund 3,27 Millionen Euro, geplanter Termin zur Fertigstellung und Übergabe ist März 2020.