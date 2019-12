Stadterneuerungsprojekt Garath 2.0 : Ärger um Häuseraufstockung

Garath

Ein Ziel des Stadterneuerungsprojektes Garath 2,0, bei dem in den kommenden Jahren rund 30 Millionen Euro von Bund, Land und Stadt in den Stadtteil gesteckt werden, ist, Garath auch als Wohnstandort ins Blickfeld zu rücken. In seiner Boomzeit Anfang der 1970er Jahre hatte der Stadtteil 33.000 Bewohner. Inzwischen ist man bei rund 19.000 angekommen; Tendenz ganz leicht steigend. Nach dem Auszug der Kinder leben heute vor allem Senioren in den oftmals für sie zu großen Wohnungen. 2017, beim Start des Projektes Garath 2.0, wurde als ein Ziel festgelegt, dass der Stadtteil als Wohnstandort auch für jüngere Zielgruppen attraktiv werden soll. Neue Wohnformen sollen erprobt, der Wohnungsneubau vorangetrieben, Barrierefreiheit in Wohnungen gefördert und Ladenlokale zu barrierefreien Wohnungen umgebaut werden.

Gerade mal zwei im Stadtteil mit Wohnraum vertretene Wohnungsunternehmen, die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft (derzeit 415 Wohnungen) sowie die Rheinwohnungsbau (derzeit 719 Wohnungen), haben den Ruf von Stadtspitze, Verwaltung und Politik gehört und wollen in den kommenden Jahren ihren Wohnbestand verdichten. So will das Aachener Unternehmen ihre Mehrfamilienhäuser unter anderem an der Otto-Braun- sowie der Adalbert-Probst-Straße im Garather Osten um je ein Stockwerk aufstocken. Unterm Strich würden dabei 67 neue Wohnungen entstehen. Die Wohnungsgesellschaft lässt dazu gerade eine Machbarkeitsstudie erstellen.

Info Das ist die Rheinwohnungsbau Historie Das Unternehmen hat eine über 80-jährige Geschichte mit kirchlichem Ursprung. Wohnungsbestand 6200 Wohnungen in Düsseldorf (über 4800), Duisburg, Meerbusch und Berlin. Leitspruch „Kompass für unser Handeln sind christliche und soziale Werte.“

Viel weiter ist die Rheinwohnungsbau. Sie hat Arbeiten am Altbestand an der Jakob-Kneip-Straße, der 1966 gebaut wurde, angekündigt. Auch hier sollen Häuser aufgestockt werden, zudem sollen alle energetisch saniert werden. Die Mieter der betroffenen 14 Häuser, auf denen bis Ende 2023 jeweils ein weiteres Stockwerk aufgesattelt werden soll, sind über die Planungen informiert worden. 28 neue Wohnungen sollen so geschaffen werden. Weitere acht Häuser werden nur energetisch saniert, damit soll Anfang 2021 begonnen werden.

Während die Rheinwohnungsbau nach dem Gespräch mit den Mietern Anfang November das Gefühl hatte, es sei alles gut verlaufen, kochten in den sozialen Netzwerken die Gemüter hoch. Dort hieß es, dass 30 Familien ihre Heimat verlassen müssten und nicht wüssten, ob sie wieder zurückkehren dürften. Zwar würde die Rheinwohnungsbau allen Betroffenen eine andere Wohnung anbieten, aber manche sollten gar nach Lohausen umgesiedelt werden. Thomas Hummelsbeck, vorsitzender Geschäftsführer des Düsseldorfer Wohnungsunternehmens, stellte im Gespräch mit unserer Redaktion ein paar Dinge klar. „Dadurch, dass wir in die Häuser Aufzüge einbauen, müssen für 42 Mietparteien neue Bleiben gefunden werden. Jeder, der möchte, kann natürlich in Garath bleiben. Keiner unserer Mieter muss nach Lohausen, Eller oder Pempelfort. Wer das aber möchte, aus welchen Gründen auch immer, für den machen wir das möglich.“

Um die Aufzüge einbauen zu können, müssen die Küchen der betroffenen Wohnungen einbezogen werden. Weil die Wogen in Garath nach der Mieterversammlung so hochkochten, lud der grüne Ortsverein kurzerhand zu einer Versammlung. Auch der Vorsitzende des Düsseldorfer Wohnungsausschusses, Uwe Warnecke, informierte sich bei diesem Termin. Weil auch die Rheinwohnungsbau davon Wind bekam, nutzte dies ein Vertreter des Unternehmens, um noch einmal Rede und Antwort zu stehen. Grünen-Ratsherr Warnecke hat nach einem Telefonat mit Hummelsbeck das Gefühl, dass das Wohnungsunternehmen zu Unrecht am Pranger steht.