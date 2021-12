Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 : Garath soll Citymanagement behalten

Info

Garath 2.0 Ende des Jahres läuft das Projekt aus. 27,8 Millionen Euro sind im Rahmen des Projekts in den Stadtteil geflossen. Damit es weitergeführt werden kann, hat die Stadt einen neuen Förderantrag eingereicht. In dem ist aufgeführt, was sich im Stadtteil noch verändern soll. Etwas mehr als 14 Millionen Euro soll noch einmal investiert werden.