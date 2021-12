Verkauft über eine Glockenbörse : Neue Heimat für Garather Kirchenglocken

Zuletzt wurde der Turm der 1966 gebauten Hoffnungskirche, in der einst die Glocken hingen, abgebaut. Foto: Röhrig

Düsseldorf Die Glocken der 2018 abgerissenen evangelischen Hoffnungskirche sind über eine Glockenbörse nun nach Estland verkauft worden. Dort sollen sie bald in einer Kirche aus dem 16. Jahrhundert läuten.

Als im Februar 2018 mit dem Abriss der Hoffnungskirche in Garath an der Ricarda-Huch-Straße begonnen wurde, floss das eine oder andere Tränchen. Im März 2010 hatte die evangelische Kirchengemeinde beschlossen, das Gebäude aufzugeben und sich mit der Gemeindearbeit auf die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche zu konzentrieren. Auch der lautstarke Protest von Gemeidenmitgliedern verhinderte die Entwidmung nicht. Im April 2018 wurden die Betonplatten des Kirchturms abgetragen.

Die Kirchenglocken wurden aber nicht entsorgt oder eingeschmolzen, sondern von der Gemeinde gesichert. Viele Jahre lagen sie ungenutzt herum. Doch nun haben sie eine neue Heimat gefunden, wie Pfarrerin Birgit Otto froh im Gemeindebrief berichtet: „Ich freue mich, dass die Glocken der Hoffnungskirche demnächst wieder zum Gottesdienst rufen werden. Zwar nicht bei uns, sondern über 2000 Kilometer entfernt in der evangelisch-lutherischen Kirche St. Nikolaus in Kirbla, Pärnumaa in Estland.“