Aktion des Quartiersmanagement : In Garath gehen heute die Lichter an

Düsseldorf Das Quartiersmanagement lädt zum zweiten Mal zu „Garath leuchtet“ ein. Im Hauptzentrum und den vier Nebenzentren gibt es von 17 bis 21 Uhr viel zu entdecken.

(rö) Auch in diesem Jahr gehen in Garath an einem Abend in der Vorweihnachtszeit an vielen Stellen im Haupt- und in den Nebenzentren besondere Lichter an. Heute Abend von 17 bis 21 Uhr erstrahlt der Stadtteil bei der Aktion „Garath leuchtet 2021“ des Quartiersmanagements Garath 2.0. Deren Mitarbeiter haben dafür Garather Vereine, Institutionen, Einrichtungen und Gewerbetreibende um Unterstützung gebeten. Premiere der Aktion war im vergangenen Jahr, auch schon unter Coronabedingungen. Das ist in diesem Jahr genauso, aber kein Problem: Alle Standorte sind bei einem Spaziergang von draußen sichtbar und Abstände können eingehalten werden.